Хоккеисты ´Динамо-Шинника´ выиграли шестой матч подряд в МХЛ.

Фото hockey.by19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского ´Динамо-Шинника´ одержали очередную победу подряд в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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