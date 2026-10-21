Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

«Бавария» 40 матчей не проигрывает на групповой стадии Лиги чемпионов. Сегодня комнда под руководством Венсана Компани сыграла вничью с « Арсеналом » (2:2) в матче 3-го тура общего этапа турнира.