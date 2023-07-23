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В Санкт-Петербурге началась встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко

В Санкт-Петербурге началась встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко

Путин на встрече с Лукашенко ответил на ремарку, что украинского контрнаступления нет: "Оно есть, но оно провалилось".

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Комментарии
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Юрий Рязанов
А хрен его знает что взбредет в голову после польской вони
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14 час.
ay
aleksandr yermakov
Потерь много,но отбили же много чего.или опять скажут,что так было задуманно?и такая стоходовочка,что сами уже запутались.не выдавайте желаемое за действительное
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3 час.

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