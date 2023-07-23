В Санкт-Петербурге началась встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко

Новости - только актуальноеПолитикаПодписатьсяВ Санкт-Петербурге началась встреча президентов Владимира Путина и Александра ЛукашенкоПутин на встрече с Лукашенко ответил на ремарку, что украинского контрнаступления нет: "Оно есть, но оно провалилось".Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЮрий РязановА хрен его знает что взбредет в голову после польской вониОтветить14 час.ayaleksandr yermakovПотерь много,но отбили же много чего.или опять скажут,что так было задуманно?и такая стоходовочка,что сами уже запутались.не выдавайте желаемое за действительноеОтветить3 час.
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