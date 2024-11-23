33 новобранца пополнили ряды Севастопольской спортроты ЦСКА

22 ноября в Москве прошла торжественная церемония принятия присяги новобранцами осеннего призыва.В ряды севастопольской спортивной роты вступили 33 человека, представляющие различные виды спорта: бокс, волейбол, вольная борьба, гандбол, греко-римская борьба, дзюдо, лёгкая атлетика, парусный спорт, прыжки на батуте, регби, стрельба из лука, теннис, тхэквондо и самбо.
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