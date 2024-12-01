Строительство нового здания тубдиспансера в Ижевске планируют возобновить в 2025 году

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев рассказал о финансовой поддержке проектов и программ в республике, которые предусмотрены законом «О федеральном бюджете на 2025 и плановый период 2026-2027 гг.