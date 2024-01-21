WSJ: Зеленский использовал военное положение для устранения конкурентов

После введения военного положения на Украине помощников главкома ВСУ Валерия Залужного безосновательно допрашивали и лишали должностей, экс-президента Украины Петра Порошенко обвинили в госизмене, а у оппозиционеров отбирали гражданство, подчеркнули The Wall Street Journal.