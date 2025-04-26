На ПМЭФ-2025 будет неофициально присутствовать делегация США

По словам замглавы МИД РФ Панкина, американские представители посещают форум ежегодно На Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне, будет неофициально присутствовать американская делегация, передает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Панкина.
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