На ПМЭФ-2025 будет неофициально присутствовать делегация США

По словам замглавы МИД РФ Панкина, американские представители посещают форум ежегодно На Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне, будет неофициально присутствовать американская делегация, передает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Панкина.