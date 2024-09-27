27.09.24==Остров Мадагаскар: животный мир

https://ya.ru/video/preview/16979450543961684172?text=ФИЛЬМ%. Фауна Мадагаскара и близлежащих островов образует самостоятельную Мадагаскарскую зоогеографическую область, отличающуюся большим количеством млекопитающих, пресмыкающихся и насекомых, обитающих лишь в этом районе земного шара.
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