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Кожевников о поражениях «Авангарда»: «Посмотрел бы я на «Эдмонтон» без Макдэвида и Драйзайтля. Была надежда, что кто-то поднимется из окопа и подхватит знамя, но этого пока не вижу»

– Главный сюрприз недели – серия поражений «Авангарда»? – Ну почему сюрприз? Посмотрел бы я на финалиста НХЛ «Эдмонтон», если бы он на старте сезона на долгий срок лишился Макдэвида и Драйзайтля.

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