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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Металлурга» Федоров: «Убрал бы рекламные паузы. Они рвут темп игры, сбивают с ритма»

Нападающий « Металлурга »  Михаил Федоров  назвал правило, которое хотел бы убрать из хоккея. – Что думаете о новом правиле игры рукой? – Это правило заставляет отвыкать от того, как мы раньше играли в подобных ситуациях.

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