Политолог Мартынов: В НАТО пытаются искать виноватого в провале на Украине

В НАТО начали поспешно искать того, на кого можно переложить вину за провал на Украине. Об этом заявил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов, оценив последнее заявление генсека военного блока Йенса Столтенберга о неудачах альянса в поддержке Киева.
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