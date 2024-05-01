Иван Петров

Америка, мелкобритания, франция, германия - вот виновники, те, кто организовал эту войну. Им не нужна страна "У", им нужен был ПЛАЦДАРМ для контроля гейропы, ближнего востока и россии. То есть если не Крым, то хоть "У" как "план Б"