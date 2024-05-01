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Политолог Мартынов: В НАТО пытаются искать виноватого в провале на Украине

Политолог Мартынов: В НАТО пытаются искать виноватого в провале на Украине

В НАТО начали поспешно искать того, на кого можно переложить вину за провал на Украине. Об этом заявил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов, оценив последнее заявление генсека военного блока Йенса Столтенберга о неудачах альянса в поддержке Киева.

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Комментарии
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Иван Петров
Америка, мелкобритания, франция, германия - вот виновники, те, кто организовал эту войну. Им не нужна страна &quot;У&quot;, им нужен был ПЛАЦДАРМ для контроля гейропы, ближнего востока и россии. То есть если не Крым, то хоть &quot;У&quot; как &quot;план Б&quot;
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