МИР ТРУД МАЙ

1 Мая трудовой коллектив, общественные объединения, молодые специалисты Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу ´Жертвам фашизма´.
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