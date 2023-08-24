«Русские отдавайте, не то мы вам покажем»: Вконец обнаглевшая Литва требует от Москвы – вернуть Калининград
Калининград – город с характером, наверное, это единственное, что могу сказать о нем без единого сомнения.
Комментарии
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Значит Вам не повезло. Есть и вполне адекватные.
А что они нам покажут? Что мы не видели? Может голых трансгендеров.
Кстати, все исследования говорят, что литовская нация менее русофобная из всех Прибалтийских. Когда-то входила в Великое Княжество Литовское, Русское и Жемайтийское, в котором "литовцами" были белоруссы, а "жемайтами"-литовцы.
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