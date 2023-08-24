«Русские отдавайте, не то мы вам покажем»: Вконец обнаглевшая Литва требует от Москвы – вернуть Калининград

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Калининград – город с характером, наверное, это единственное, что могу сказать о нем без единого сомнения.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Значит Вам не повезло. Есть и вполне адекватные.
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4 д.
ЕТ
Екатерина Третьякова
А что они нам покажут? Что мы не видели? Может голых трансгендеров.
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3 д.
Natalija Osminina
Кстати, все исследования говорят, что литовская нация менее русофобная из всех Прибалтийских. Когда-то входила в  Великое Княжество Литовское, Русское и Жемайтийское, в котором &quot;литовцами&quot; были белоруссы, а &quot;жемайтами&quot;-литовцы.
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3 д.

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