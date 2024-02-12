Венгрия: первому президенту-женщине пришлось подать в отставку

«Первая женщина-президент Венгрии вынуждена уйти в отставку после того, как помиловала мужчину, который помог скрыть сексуальное насилие в детдоме»: в Венгрии — политический скандал, президент покидает свой пост из-за скандала с помилованием.
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