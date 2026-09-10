Открытие выставки об искусстве, битва гигантов и мастер-классы по первой помощи: что не пропустить 10 сентября в Москве

— открытие выставки «Искусство сцены. Академическая живопись» в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ; — открытие осеннего фестиваля урожая «Битва гигантов» на «Городской ферме» ВДНХ (до 27 сентября); — мастер-класс по оказанию первой помощи в волонтёрском центре «Доброе место.
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