Дочь-инвалид, два развода с одной женщиной и сплетни о романе с Веденской. Досье Сергея Губанова

Артист пытался построить карьеру в США, и отъезд сломал его брак в первый раз. Вернувшись, Сергей Губанов возобновил отношения с супругой Ларисой, но через несколько лет убедился, что склеить разбитую чашку невозможно.
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