Военное обозрение

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Ударные вертолеты РФ

Ударные вертолеты РФ

Любые военные операции всегда являются богатой почвой для анализа реальной боевой эффективности применяемых систем вооружения, и специальная военная операция в этом отношении не стала исключением.

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