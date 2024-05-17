«Око за око»: Россия высылает британского военного атташе

В результате значительной эскалации дипломатической напряженности Россия объявила британского атташе по вопросам обороны Адриана Когхилла персоной нон грата и обязала его покинуть страну в течение недели.
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