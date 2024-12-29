Певица Анна Седокова вновь вышла на связь с подписчиками после смерти Яниса Тиммы. Она показала переписку бывшего мужа и, предположительно, своего сына Гектора в сторис в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).