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Царьград

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ПВО России сбила 288 беспилотников за 12 часов

ПВО России сбила 288 беспилотников за 12 часов

Российские средства противовоздушной обороны за двенадцать часов ликвидировали 288 беспилотников самолетного типа.

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