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Управленец НБА о перспективах «Филадельфии» с Брауном: «Сомневаюсь в Эмбииде»

Анонимный управленец НБА выразил обеспокоенность по поводу звездного центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида , когда оценил шансы команды после приобретения свингмена Джейлена Брауна .

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