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Аргументы недели

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Украинцы массово закупают дрова и готовятся к самой тяжёлой зиме

Украинцы массово закупают дрова и готовятся к самой тяжёлой зиме

Ажиотажный спрос привёл к росту цен на топливо на 70–80% по сравнению с прошлым годом. Жители Украины, помня о пережитой прошлой зимой, когда в крупных городах, включая Киев, неделями отсутствовало отопление, водоснабжение и канализация, готовятся к новым испытаниям.

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