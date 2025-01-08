Китай запасается золотом второй месяц подряд

Центральный банк Китая в декабре второй месяц подряд увеличивал свои золотые резервы, что свидетельствует о возобновлении аппетита после временной приостановки покупок в прошлом году из-за резкого роста цен, пишет Bloomberg.
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