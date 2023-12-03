В Москве назовут лучших молодых режиссеров России

4 декабря 2023 года в столичном театре «Et Cetera» под руководством известного российского актера и режиссера Александра Калягина состоится заключительное событие VII Фестиваля «Биеннале театрального искусства.
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