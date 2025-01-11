Притихли сразу: Галкин* получил штраф на 2,5 млн, и Земфира* уже просто пела, без лозунгов в ОАЭ

ТБ

Татьяна Бутова

Вовсе не убежищем. Временным местом для зарабатывания денег. Скоро поплывет к нам это барахло. И у нас будут толпы желающих их послушать. Особенно верку пердючку. Хохлов у нас сейчас больше чем на украине. Да и наших предателей дополна. И вот тут-то не промолчат наши "звезды". Пойдет опять политика пока у нас это дерьмецо будут слушать наши граждане, а не освистывать и уходить.