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Притихли сразу: Галкин* получил штраф на 2,5 млн, и Земфира* уже просто пела, без лозунгов в ОАЭ

Притихли сразу: Галкин* получил штраф на 2,5 млн, и Земфира* уже просто пела, без лозунгов в ОАЭ

Успехи России Арабы решили попробовать перевоспитать наших сбежавших звёзд! Надо сказать, что сделать это будет нелегко, учитывая, как разбаловали их в России.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
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14 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Вовсе не убежищем. Временным местом для зарабатывания денег. Скоро поплывет к нам это барахло. И у нас будут толпы желающих их послушать. Особенно верку пердючку. Хохлов у нас сейчас больше чем на украине. Да и наших предателей дополна.  И вот тут-то  не промолчат наши &quot;звезды&quot;. Пойдет опять политика  пока у нас это дерьмецо будут слушать наши граждане, а не освистывать и уходить.
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12 час.
Часовщик
А всё потому,что там есть власть,а там где её нет,можно хамить и изгаляться.
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11 час.

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