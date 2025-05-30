Пожилой мужчина на внедорожнике сбил ребенка в Обнинске

В Обнинске Калужской области 29 мая около 17:20 на улице Курчатова, возле дома 52, произошло ДТП. По предварительным данным, водитель KIA Sportage 60-ти лет совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2017 года рождения.
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