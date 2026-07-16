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Отец Ямаля не поддерживает сына на ЧМ-2026 из-за приступов эпилепсии: «Я могу создать проблемы»

Отец Ямаля не поддерживает сына на ЧМ-2026 из-за приступов эпилепсии: «Я могу создать проблемы»

Мунир Насрауи, отец нападающего сборной Испании Ламина Ямаля, рассказал, почему не поехал поддержать сына на ЧМ-2026Мунир Насрауи, отец нападающего сборной Испании Ламина Ямаля, рассказал, почему не поехал поддержать сына на ЧМ-2026Насрауи признал, что ситуация для него очень сложная, но он должен уделять первостепенное внимание своему здоровью.

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