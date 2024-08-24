Постпред Ульянов: видным медиаперсонам небезопасно ездить в тоталитарные страны

Видным деятелям информационного пространства небезопасно ездить в тоталитарные страны. Такое заявление после ареста предпринимателя Павла Дурова сделал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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