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Постпред Ульянов: видным медиаперсонам небезопасно ездить в тоталитарные страны

Постпред Ульянов: видным медиаперсонам небезопасно ездить в тоталитарные страны

Видным деятелям информационного пространства небезопасно ездить в тоталитарные страны. Такое заявление после ареста предпринимателя Павла Дурова сделал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х.

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