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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» купил Христоса Цолиса у «Брюгге» за 40 млн евро

« Арсенал » объявил о переходе Христоса Цолиса из « Брюгге ». 24-летний вингер подписал долгосрочное соглашение с лондонским клубом.

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