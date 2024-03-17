В Белгородской области задержали планировавшего отравить гумпомощь мужчину

В Белгородской области сотрудники правоохранительных органов задержали сторонника «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация, признанная террористической и запрещенной в РФ), который хотел отравить предназначенную для военных и гражданских гуманитарную помощь.
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