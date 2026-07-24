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ТСН24

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В Тульской области подорожали овощи для борща, но яйца стали дешевле

В Тульской области подорожали овощи для борща, но яйца стали дешевле

Годовая инфляция в Тульской области достигла 7,3%, а за июнь потребительские цены выросли на 1,2%. Соответствующие данные, а также изменения в стоимости "борщевого набора" приводит региональное отделение Банка России.

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