В Тульской области подорожали овощи для борща, но яйца стали дешевле

Годовая инфляция в Тульской области достигла 7,3%, а за июнь потребительские цены выросли на 1,2%. Соответствующие данные, а также изменения в стоимости "борщевого набора" приводит региональное отделение Банка России.
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