ФРГ и Польша захотели увеличить производство боеприпасов для Украины

Польша и Германия собираются увеличить производство боеприпасов для нужд Украины. Об этом сообщил германский министр обороны Борис Писториус на совместной пресс-конференции с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем.
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