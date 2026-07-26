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Россия будет добиваться выдачи экс-прокурора МУС Хана

Россия будет добиваться выдачи экс-прокурора МУС Хана

www.globallookpress.com/Christophe Gateau/dpa Отстранение прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах, и лишение его иммунитета могут помочь добиться его выдачи в Россию.

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