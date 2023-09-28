В Курчатовском институте предложили пересмотреть политику ядерного сдерживания

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук предложили пересмотреть политику ядерного сдерживания, приведя ее в соответствие с нынешней ситуацией в геополитике, сообщает РИА Новости.
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