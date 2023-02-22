Офицеры Академии Генштаба рассказали московским школьникам об истории и современности Российской армии

В канун Дня защитника Отечества офицеры и генералы Военной академии Генерального штаба провели цикл экскурсий для московских школьников и юнармейцев по музейно-историческому комплексу вуза, рассказав им об истории и современности Российской армии.
В канун Дня защитника Отечества офицеры и генералы Военной академии Генерального штаба провели цикл экскурсий для московских школьников и юнармейцев по музейно-историческому комплексу вуза, рассказав им об истории и современности Российской армии.
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