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Офицеры Академии Генштаба рассказали московским школьникам об истории и современности Российской армии

Офицеры Академии Генштаба рассказали московским школьникам об истории и современности Российской армии

В канун Дня защитника Отечества офицеры и генералы Военной академии Генерального штаба провели цикл экскурсий для московских школьников и юнармейцев по музейно-историческому комплексу вуза, рассказав им об истории и современности Российской армии.

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