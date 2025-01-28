В «Лаборатории Касперского» рассказали, как распознать мошенников в Telegram

Злоумышленники используют различные способы обмана пользователей в Telegram, в том числе рассылают вредоносные программы под видом картинок и фотографий, рассказал РИА Новости руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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