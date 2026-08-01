Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Перемывать кости»: жуткий буквальный смысл древнего ритуала, ставшего безобидной поговоркой

Мы произносим это не задумываясь. «Опять соседки на лавочке кому-то кости перемывают», — говорим мы, и в голове возникает картинка вполне безобидная: сплетни, пересуды, чужая жизнь, разобранная по косточкам за чашкой чая.

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