На тюменской трассе «Иртыш» начали пропускать легковушки после ограничений

На трассе «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Тюменской области госавтоинспекторы начали пропускать легковые автомобили по несколько штук с временными интервалами, ранее проезд был недоступен из-за непогоды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии