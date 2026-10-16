О невидимом Верховном лидере Ирана и тихой помощи Москвы Тегерану рассказывает RTVI востоковед Юлия РокнифардВерховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи больше семи месяцев никто не видел и не слышал — его обращения по телевидению зачитывает диктор, а рассказы о встречах с ним так и остаются слухами.