Новый геймплейный трейлер экшен-рогалика Morbid Metal Уже давненько не было интер...

Новый геймплейный трейлер экшен-рогалика Morbid MetalУже давненько не было интересных новостей про слэшер-рогалик Morbid Metal, и разработчик Screen Juice наконец решил нарушить молчание и показал нам новый геймплейный трейлер.
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