Какие восемь категорий военнообязанных могут попасть под новые ограничения отсрочек? Как изменится база расчета квот для критических предприятий? В чем главное противоречие между отсрочкой и увольнением с военной службы? Адвокат Роман Симутин в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.
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