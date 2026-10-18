Какие восемь категорий военнообязанных могут попасть под новые ограничения отсрочек? Как изменится база расчета квот для критических предприятий? В чем главное противоречие между отсрочкой и увольнением с военной службы? Адвокат Роман Симутин в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.