Россиянам объяснили, кого ждет самая большая пенсия

Максимальный размер пенсии в России у космонавтов, заслуженных летчиков и госслужащих высшего ранга. Но есть и еще одна категория сотрудников, которые могут на нее претендовать, объяснила агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.