У потерявшей четверых детей в результате отравления красноярской семьи скончался младенец

КРАСНОЯРСК, 2 февраля, ФедералПресс. В семье из поселка Красная Сопка в Красноярском крае, где в сентябре 2024 года четверо детей погибли от отравления неизвестным веществом, произошла трагедия: скончался грудной ребенок.
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