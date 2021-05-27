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Волшебный маршрут по Каменному острову: пряничные домики из любимых кинокартин

Волшебный маршрут по Каменному острову: пряничные домики из любимых кинокартин

Челлендж телеканала «78»: пешком через весь Петербург Гулять по Петербургу можно бесконечно. Любой путеводитель предложит вам десятки и даже сотни маршрутов разной протяжённости и сложности, на которых можно узнать город с самых разных сторон.

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