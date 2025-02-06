Настал момент расширения. Бизнес готов разнообразить жизнь салехардцев

Благодаря инициативе предпринимателей и содействию властей каждый третий владелец бизнеса осваивает новые направления и предлагает землякам востребованные услуги: будь то катание на зимних «бананах» или банджи-фитнес.
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