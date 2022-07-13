Мировое обозрение

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Япония: Абэ умер, но дело его живёт

Япония: Абэ умер, но дело его живёт

Гибель политика может ускорить превращение Японии в военную державу Убийство бывшего премьер-министра, видного политического деятеля Японии Синдзо Абэ потрясло японцев.

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