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Александр Дугин: У Запада есть план уничтожения России – оружие выбрано

Александр Дугин: У Запада есть план уничтожения России – оружие выбрано

Сегодня нам вновь хотелось бы вернуться к теме белгородской трагедии, когда в канун Нового года атаковали ни в чём не повинных людей.

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Комментарии
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Betahon
Позиция Дугина как консервативного патриота в отличие, например, от замсовбеза, размахивающего ядерной дубинкой, вполне понятна и отвечает действительности, и выбора нет,- идти освобождая Харьков и Одессу или до госграницы УССР...Придуманная немцами украина, поддержанная в названии и выделении земли большевиками,-это русская земля! И ответ один-деоккупация всей территории вместе дефашизацией и деидеологизацией. Разговора о присутствии иностранных военных объектов не может быть в принципе! И хорошо бы, конечно, Нюрнбергский процесс.2. в освобожденном Киеве или Харькове над главарями нацистов и их хозяев и адептов!
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