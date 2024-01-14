Александр Дугин: У Запада есть план уничтожения России – оружие выбрано

Betahon

Позиция Дугина как консервативного патриота в отличие, например, от замсовбеза, размахивающего ядерной дубинкой, вполне понятна и отвечает действительности, и выбора нет,- идти освобождая Харьков и Одессу или до госграницы УССР...Придуманная немцами украина, поддержанная в названии и выделении земли большевиками,-это русская земля! И ответ один-деоккупация всей территории вместе дефашизацией и деидеологизацией. Разговора о присутствии иностранных военных объектов не может быть в принципе! И хорошо бы, конечно, Нюрнбергский процесс.2. в освобожденном Киеве или Харькове над главарями нацистов и их хозяев и адептов!