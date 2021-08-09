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Связисты армейского корпуса ВВО на Сахалине вышли на полигон для отработки специальных задач

Связисты армейского корпуса ВВО на Сахалине вышли на полигон для отработки специальных задач

Подразделения связи были подняты по учебной тревоге и совершили марш на полигон «Успеновский» .

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