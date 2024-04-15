День войск ПВО отметили по-казачьи

Датой образования Войск противовоздушной обороны в России считается 8 декабря 1914 года. А отсчет истории Кубанского казачьего Краснознаменного зенитно-ракетного полка идет с 1938 года, когда был образован полк истребительной авиации ПВО.
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