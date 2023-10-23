Центр оценки качества зерна откроет оперативный пункт сертификации на Забайкальском зерновом терминале

На минувшей неделе заместитель директора ФГБУ «Центр оценки качества зерна», директор Алтайского филиала Мария Шостак и директор Забайкальского филиала Алексей Наседкин посетили с рабочим визитом крупнейший из сухопутных объектов зерновой логистики Дальнего Востока и Сибири – «Забайкальский зерновой терминал».
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